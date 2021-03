Hockey: le Watducks prend le large tandis que Gand prend l’eau

Dragons – Racing : 1-0. Après leur défaite au Léo, dimanche dernier, les Anversois ne pouvaient plus calculer et ils devaient obligatoirement s’imposer pour rêver encore aux demi-finales. Et c’est finalement à la 51e minute que Lucas Martinez a libéré ses partenaires en inscrivant l’unique but de la rencontre. De quoi relancer l’intérêt des 4 dernières rencontres de playoffs et surtout donner une saveur encore plus particulière au choc de dimanche prochain lors de la visite de la Gantoise, à Brasschaat.

Gantoise – Léopold : 2-3. Rien ne va plus pour les Flandriens qui ont subi une 2e défaite de rang alors qu’il avait réalisé un sans-faute lors des 13 rencontres du premier tour. Pourtant, tout avait débuté idéalement pour les hommes de Pascal Kina qui menaient déjà 2-0 après seulement 12 minutes suite aux buts de Leandro Tolini, sur stroke, et de Charles Masson. Mais les Bruxellois ne lâchaient rien et revenaient petit à petit dans le parcours au fil des minutes. À la 33e minute, c’est Tom Boon qui confirmait son statut de meilleur buteur de la compétition en marquant sur penalty à la 33e minute. Les visiteurs prenaient ensuite le match en main et égalisaient grâce à Arthur Verdussen (56e). C’était ensuite Tom Degroote qui profitait du travail préparatoire de Tom Boon pour mener au score (61e). Les Gantois tentaient alors de revenir au score mais Romain Henet tenait bon et permettait au Léopold de prendre la tête de la poule A à l’issue de cette 2e journée des Playoffs.

Waterloo Ducks – Beerschot : 4-3. Les Brabançons auraient dû se rassurer bien plus rapidement lors de la réception des Anversois. En effet, ils menaient déjà par 2 buts d’avance alors que le chrono du stade indiquait seulement 7 minutes de jeu après les réalisations de Renaud Pangrazio et de Gaëtan Dykmans. Mais les visiteurs ont réagi avec panache et ils ont pausé des soucis au Watducks jusqu’au coup de sifflet final. À la 11e minute, Gaëtan Perez, très en forme, réduisait l’écart. Louis Capelle redonnait ensuite de l’air aux protégés de Jean Willems (28e) mais juste avant la pause, Roman Duvekot gardait son équipe dans la partie. À la 42e minute, sur le 4e penalty visiteur, Arthur De Sloover égalisait sans que personne ne puisse crier au scandale. Waterloo éprouvait certaines difficultés à imposer son jeu et commettait pas mal d’erreurs. Mais à la 53e minute, Julien Lemaire mettait fin à un cafouillage dans le cercle et inscrivait le numéro 4 avec l’aide malheureuse d’Harrisson Peeters qui déviait la balle au fond de ses filets. Le Bee se montrait dangereux jusqu’au coup de sifflet final mais le Watducks tenait bon et décrochait un 2e succès dans ces playoffs.

Orée – Louvain : 7-3. Après avoir arraché un partage sur le fil au Beerschot, les Bruxellois ont retrouvé de meilleures sensations lors de la visite des Universitaires. Pourtant, tout avait assez mal débuté puisque les visiteurs menaient 0-2, à la demi-heure, après les buts de Patrick Harris et de Jérôme Dekeyser (sur p.c.). Mais l’Orée corrigeait le tir et revenait dans le match grâce à Tomi Domene et Thimothée Clément, à chaque fois sur penalty. Toutefois, Jérôme Dekeyser, sur penalty, permettait aux Brabançons de mener au score à la pause. Mais dès la reprise, l’équipe de Xavier De Greve prenait le large en dominant les débats. Tomi Domene lançait la charge, sur penalty, avant que Manu Stockbroekx, Philippe Simar, pas 2 fois et Lucas Masso ne permettent à leurs couleurs de prendre l’ascendant définitif sur une équipe de Louvain totalement incapable de réagir. Une victoire qui permet surtout à l’Orée de creuser l’écart au classement et de compter 8 points d’avance sur la 3e place.

Playdowns :

Old Club – Herakles : 1-5 : Malgré de bonnes intentions et beaucoup de volonté, les Liégeois n’ont rien pu faire pour rivaliser avec des Lierrois bien plus rodés aux matchs à enjeu. C’est pourtant l’équipe locale qui a obtenu les occasions les plus franches en début de match mais Amaury Timmermans a démontré qu’il était bel et bien un des meilleurs gardiens de division d’honneur. Le premier but inscrit par Mattia Amorosini (18e) ne calmait pas les ardeurs des « Sang et Marine » qui égalisaient par Tom Dawance (25e). Mais Nicolas De Kerpel et Alexis Le Clef donnaient de l’air aux Lierrois, sur penalty. Ce dernier inscrivait le numéro, à nouveau sur p.c. (45e) avant que Charlie Van Damme ne fixe le score final à la 64e minute.

Braxgata – Antwerp : 4-2. Comme la semaine dernière, les hommes de Philippe Goldberg ont dû batailler ferme pour ne pas se laisser surprendre par leur adversaire du jour. Pourtant, à la 27e minute, c’est bien Loïck Luypaert qui lançait les hostilités pour le club local. Mais l’Antwerp réagissait après la pause et prenait l’initiative via Milan Van Baal qui s’offrait un doublé en 5 minutes. Mais Manuel Bordas égalisait dans la foulée (49e) et permettait à son équipe de ne pas avoir le temps de douter. À la 57e minute, l’Espagnol donnait à nouveau l’avantage au Brax avant que Tanguy Clément ne s’offre un slalom dans la défense visiteuse et permette à son équipe d’emmagasiner 3 points salutaires dans la lutte pour le maintien.

Daring – Namur : 2-0. Les Molenbeekois ont certainement empoché 3 points très importants lors de la visite des Namurois qui étaient privés de plusieurs titulaires (Paul Navez, Harold D’Hayer et Viktor Pokorny). Le Daring a, certes, dominé les échanges mais il a manqué, par moments, de percussion en zone de finition. C’est finalement à la 47e minute que Nicolas Cicileo ouvrait la marque (1-0) avant que Geoffrey Cosyns ne double cette avance dans les 5 minutes. Les visiteurs tentaient bien de réagir mais sans succès.