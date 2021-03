Isaac Kimeli a apporté une cinquième médaille belge à Torun: «Les précédentes m’ont motivé»

Le pensionnaire de l’Olympic Essenbeel Hal (OEH) a donc apporté une cinquième médaille historique à la Belgique, qui n’avait jamais atteint un tel total lors d’un Euro indoor. « C’est vraiment un sentiment fantastique de décrocher une médaille pour son pays », a déclaré Kimeli après l’arrivée. « Nous avons été stimulé par les premières médailles belges décrochées lors des jours précédents. Cela n’a fait qu’augmenter le désir d’en accrocher une de plus. »

Isaac Kimeli a décroché l’argent du 3.000 mètres aux Championnats d’Europe d’athlétisme en salle de Torun, dimanche en Pologne. Kimeli a terminé dans un temps de 7 : 49.41 alors que Robin Hendrix a dû se contenter de la 12e et dernière place en 7 : 59.86.

Kimeli comptait deux partenaires d’entraînement en finale avec Robin Hendrix et le Français Hugo Hay, aussi membres de la structure de Tim Moriau. « Nous avons bien exécuté notre plan tactique. Robin a dû lacher prise petit à petit, je pense qu’il a un peu trop puisé dans ses réserves samedi. Mais cette médaille d’argent fait beaucoup de bien, elle est pour toute l’équipe », a ajouté le natif du Kenya, qui a été averti comme Hendrix pour s’être présenté avec une minute de retard dans la chambre d’appel. « Nous avons dû faire attention car un nouvel avertissement en finale était synonyme de disqualification. Cela a provoqué un peu de stress juste avant la course. »

Comme prévu, le titre est revenu au phénomène norvégien Jakob Ingebrigtsen. « Il est très difficile à battre. Il se porte en tête et imprime le tempo. Et puis vous sentez l’acide lactique arriver. Samedi, je l’ai battu au sprint (en séries, ndlr). L’argent est déjà très beau », a ponctué Kimeli.

Si Hendrix a terminé 12e, il a fait son travail tactique et n’est donc pas étranger à la médaille de son compère. « Nous avions prévu d’imprimer un tempo confortable dès le début. Nous nous sommes mis à trois devant pour que personne ne puisse nous dépasser. Cela a parfaitement fonctionné, Isaac a ponctué le travail. Nous nous entraînons ensemble depuis très longtemps, je suis très fier de lui. C’est sa première médaille sur la piste et cela signifie beaucoup », a conclu Hendrix, toujours aux études et qui n’a donc « pas beaucoup de temps pour s’entraîner ».