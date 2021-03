Steven Defour: «Anderlecht sera en Playoffs 1!»

« Comment je me sens après ce match ? Fatigué, très fatigué même ! » Ayant bouché pas mal d’angles juste devant sa défense, Steven Defour a globalement réussi son retour à Anderlecht. « Mais j’aurais dû arrêter Mukairu sur la phase qui amène le penalty », pestait-il. Pour l’ancien de la maison mauve, il ne s’agissait d’ailleurs que de son 2e match complet de la saison après celui qu’il avait disputé face à Charleroi, début novembre. « Il fallait qu’on réagisse après avoir été battus à Ostende et ridicules en Coupe (NDLR : défaite 4-1 à Genk). J’espère qu’on saura reproduire ce genre de prestation, où tout le monde a bien défendu, le week-end prochain. On sera au repos ? Tant mieux ! » Questionné sur les chances d’Anderlecht de se qualifier pour les Playoffs 1, Defour se montrait optimiste. « Ce n’est que mon avis mais je pense qu’ils y parviendront. Ce sera difficile mais j’ai vu leur match au Standard et ils ont montré qu’ils savaient s’adapter, notamment avec ce passage à deux attaquants. Cela, ils ne le faisaient pas la saison passée. »