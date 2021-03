Bruxelles: le tunnel Léopold II devient le tunnel Annie Cordy

Pour rappel, Annie Cordy était déjà arrivée largement en tête du premier tour, lors duquel les Bruxellois(es) pouvaient proposer spontanément des noms de femmes. Evincée, dans un premier temps, de la liste révisée par les expert(e)s, la chanteuse et actrice avait été repêchée par le gouvernement.

Les Bruxellois(es) ont voté : le tunnel Léopold II sera rebaptisé, cet automne, tunnel Annie Cordy. Au total, 30.715 votes ont été comptabilisés, la chanteuse en a récolté 6.940, soit 22,6 %. Elle devance Semira Adamu, Marie Curie et Wangari Maathai.

Trop peu de femmes dans les noms de rue

Cette procédure, une première à Bruxelles, s’inscrit dans l’objectif de féminisation de l’espace public. A l’heure actuelle, 43 % des rues de la capitale portent le nom d’une personne : dans 93,9 % des cas, il s’agit du nom d’un homme, pour seulement 6,1 % celui d’une femme. La Région et plusieurs communes ont entamé un processus visant à corriger le tir. D’autres initiatives sont donc attendues. « C’est un premier pas, symbolique, vers un meilleur équilibre dans la dénomination des espaces publics, insiste Elke Van den Brandt, ministre (Groen) de la Mobilité. Et cette liste nous fournit aussi de l’inspiration pour rebaptiser d’autres lieux et donner aux femmes à Bruxelles la reconnaissance qu’elles méritent. »