Bruxelles: la Stib va renommer 17 arrêts pour leur donner un nom de femme

En cette journée de défense des droits des femmes, la Stib met à l’honneur dix grandes femmes de l’histoire en renommant 10 stations de métro pour 24 heures. On retrouve des personnalités internationales comme Rosa Parks, Simone Veil ou Greta Thunberg. Des grandes femmes belges prêtent aussi leur nom, comme Lucia de Brouckère, première femme à enseigner dans une Faculté des Sciences en Belgique, ou encore Sainte-Gudule, sainte patronne de Bruxelles au côté de Saint Michel. Mais changer définitivement le nom d’une station de Métro n’est pas si simple, c’est pourquoi la Stib va se concentrer sur les noms d’arrêts de bus et de tram.

En 2021, sept arrêts sont concernés. Deux changeront d’abord le 19 avril : le nom de Clémence Everard est choisi comme terminus de la nouvelle ligne de bus 74. Clémence Everard est la première femme diplômée en médecine, chirurgie et obstétrique en Belgique. Cette même ligne de bus comptera également un arrêt Marie Curie à Anderlecht, près de la place Marie Curie. Rosa Parks donnera son nom à l’ancien arrêt Parc situé rue du gentilhomme et desservant les lignes de bus 63, 65 et 66. Rosa Parks est une militante afro-américaine qui s’est battue pour les droits civiques.