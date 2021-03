Journée internationale des droits des femmes - Moindre hausse du chômage des femmes en Wallonie mais inégalités accrues à Bruxelles

Après presque six années de recul, le chômage est reparti à la hausse en 2020, en raison de la pandémie. En moyenne l'an dernier, la demande d'emploi en Wallonie a été 3% plus élevée qu'en 2019. Mais cette augmentation de la demande d'emploi ne s'est pas répartie de manière équivalente: le chômage des femmes a augmenté de 1,6% alors qu'il a augmenté de 4,1% chez les hommes. "De manière générale, le secteur non marchand subit moins les fluctuations conjoncturelles que le secteur marchand", explique Le Forem.

Les femmes sont en effet plus présentes dans les secteurs quaternaire et non marchand tels que la santé humaine et l'action sociale (77%), l'enseignement (71%), dans les activités de services administratifs et de soutien (62%) et les autres services (65%), constate le Forem.