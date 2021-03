Benteke et Lukebakio marquent, Nainggolan retrouve sa patate et 3 Belges à l’assist: le week-end des Diables rouges à l'étranger en vidéos

Retour en tant que titulaire en demi-teinte pour Thorgan Hazard. Revenu de blessure, le Diable rouge retrouvait le onze de base du Borussia Dortmund pour la première fois depuis fin octobre. Très actif en début de rencontre lors du Klassiker face au Bayern, il a délivré son premier assist de la saison en Bundesliga en offrant le ballon du 0-2 à Erling Braut Haaland. Malheureusement pour le BVB, le doublé du Norvégien n’a pas suffi pour tenir tête au Bayern finalement vainqueur 4-2 grâce notamment à un triplé de Lewandowski. Egalement titulaire, Thomas Meunier retrouvait lui aussi le onze de base. Blessé, il n’avait plus été titulaire depuis la mi-janvier.

Autre Belge en évidence, Dodi Lukebakio a inscrit un but capital pour le Hertha Berlin samedi. Le jeune Diable a transformé un penalty à la 89e de Hertha - Augsburg pour offrir la victoire 2-1 à son équipe. Monté à la 65e, il a ainsi permis aux Berlinois de s’extraire de la zone de relégation et de mettre fin à une série de 9 matches sans victoire.

Angleterre

Libéré de ses ennuis physiques, Christian Benteke retrouve progressivement son niveau. L’avant-centre belge a trouvé la voie du but pour la 5e fois de la saison en Premier League dimanche face à Tottenham. Cela n’a pas suffi à Crystal Palace pour rivaliser avec les Spurs de Toby Alderweireld - présent 90 minutes - qui se sont imposés 4-1 grâce aux doublés de Kane et Bale. Les Londonniens ont d’ailleurs aligné une 3e victoire de rang et se rapprochent du top 4.

Un top 4 dans lequel figure bien Leicester, solide 3e après son succès 1-2 à Brighton. Une victoire obtenue aussi grâce à Youri Tielemans, passuer décisif pour la 3e fois de la saison en PL. Titulaires, Timothy Castagne et Leandro Trossard ont disputé tout le match.

C’était aussi le cas de Kevin De Bruyne avec Manchester City. Le capitaine des Cityzens n’est toutefois pas parvenu à briller lors du derby face à Manchester United, remporté 0-2 par les Red Devils qui reviennent à 11 points de leurs voisins. United a par la même occasion mis fin à la série de 21 victoires consécutives de City.

Espagne

Thibaut Courtois a une nouvelle fois sorti des arrêts déterminants avec le Real Madrid, engagé dans le derby de haut de classement face au leader, l’Atlético Madrid. Un choc qui s’est transformé en duel de buteurs avec Luis Suarez et Karim Benzema qui se sont répondus pour fixer le score à 1-1. Toujours blessé et dernièrement ralenti par une nouvelle gêne, Eden Hazard n’était pas présent contrairement à Yannick Carrasco qui a joué 64 minutes avec les Colchoneros. Premier, l’Atlético compte 5 longueurs d’avance sur le Real, 3e.

Toujours en Espagne, on notera qu’Adnan Januzaj a joué 74 minutes lors de la victoire de la Real Sociedad 1-0 contre Levante. Les Basques sont 5es de Liga.

Italie

En attendant l’Inter de Romelu Lukaku qui joue lundi soir contre l’Atalanta, l’AC Milan est revenu à 3 points des Nerazzurri en battant Vérone 0-2 malgré l’absence de nombreux cadres. Bien présent, Alexis Saelemaekers a apporté son grain de sel à ce succès en délivrant son 5e assist de la saison, le 3e en Serie A, pour le but de Diogo Dalot.

Autre Belge décisif, Radja Nainggolan a enfin marqué son premier but de la saison avec Cagliari. Et quel but ! Une frappe à distance déviée à la 96e minute qui a permis aux Sardes d’égaliser à 2-2 face à la Sampdoria. Avec 7 points sur 9, Cagliari sort ainsi provisoirement de la zone de relégation.

Enfin, Dries Mertens continue d’accumuler du temps de jeu avec le Napoli. Titularisé pour la 3e fois, le Diable rouge a été remplacé par Victor Osimhen après 53 minutes. Buteur, l’ancien carolo a participé au succès 3-1 du Napoli contre Bologne.