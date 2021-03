La famille Agnelli investit 541 millions d'euros et devient actionnaire à 24% de Louboutin

Christian Louboutin souligne dans ce même communiqué la "forte culture entrepreneuriale" d'Exor, "compagnie très axée sur le long terme" et "à laquelle (...) nous sommes aussi très attachés et où nous nous reconnaissons totalement". "Il était important pour moi, et pour les membres de notre société, que pour écrire une nouvelle page de l'histoire de la Maison, le partenaire auquel nous nous associerions ait le respect de ces valeurs, soit ouvert d'esprit et ait un dynamisme jeune et ambitieux", ajoute-t-il.