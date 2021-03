Zidane sur la blessure d’Hazard: «Il n’y a pas eu de rechute»

Le Real Madrid a pu compter sur un but de Karim Benzema à la 88e pour empêcher l’Atlético Madrid de s’envoler en tête de Liga. Troisièmes à 5 points de leurs cousins, les Merengues restent donc dans le coup pour le titre.

« Nous savons qu’il reste beaucoup de matches dans cette Liga et on va se battre jusqu’au bout. Les choses peuvent vite changer. On sait qu’on peut être meilleurs et le plus important, c’est de faire une deuxième partie de championnat différente de celle-ci », a déclaré Zidane après la rencontre.

Le Français a besoin de plus de qualité au sein de son effectif et sait que le retour d’Eden Hazard pourrait être un élément clé. Samedi lors de la conférence de presse d’avant-match, Zidane avait d’ailleurs tenu à balayer les rumeurs autour de l’état de santé du Diable rouge. Selon le quotidien espagnol Marca, Hazard avait ressenti une « petite douleur dans la zone blessée » en semaine et avait de « mauvaises sensations ».