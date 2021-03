AB InBev veut relancer la Stella Artois sur son marché domestique

Au cours d'une année 2020 marquée par la crise du coronavirus, ses volumes ont même légèrement, progressé de 0,6% l'an dernier à l'échelle internationale, et la croissance a encore été plus marquée en Belgique. La pils signe une progression de 28% dans la grande distribution belge entre 2019 et 2020, empochant dans ce secteur 2,1 points de pourcentage de parts de marché entre janvier 2021 et janvier 2020.