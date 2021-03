Détenteur du record de nombre de semaines en N.1 mondial, Djokovic savoure «un grand jour»

Roger Federer est de retour ! À 39 ans et… 7 mois, le Suisse, qui ne parle toujours pas de retraite, rejouera enfin ce mardi ou mercredi à Doha (ATP 250). Cela fait plus de 13 mois que tout le circuit l’attendait, à cause d’une première opération au genou droit en février 2020, et surtout d’une deuxième, en mai dernier. Où en est vraiment le Bâlois, qu’est-ce qui le fait toujours courir et quelles sont ses ambitions ? Federer, pour sa toute première conférence de presse en mode « Zoom », a répondu à ses questions avec franchise. Le Maître en veut encore, même si ce lundi, il voit Novak Djokovic lui prendre son record du nombre de semaines sur le trône mondial et Stefanos Tsitsipas l’éjecter du top-5. Mais pour l’instant, c’est le cadet de ses soucis…