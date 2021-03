Bruxelles: la police recherche un homme qui agresse des filles dans les transports publics

La police fédérale a relancé ce lundi, via Twitter, un appel à témoins pour un suspect qui touche des jeunes femmes dans les transports publics sans leur consentement en région bruxelloise. Les témoins et personnes disposant d’informations sur cette affaire peuvent contacter les enquêteurs via le numéro gratuit 0800/30.300. La police demande également aux victimes de se faire connaître. La discrétion est assurée.

L’homme est âgé de 40 à 45 ans. Il est de petite taille, environ 1m60, et de corpulence maigre. Il a les cheveux courts et foncés, et une calvitie sur le haut du front et l’avant du crâne. Il s’exprime en français.