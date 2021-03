La fédération belge de basket tient son nouveau président

Van Lantschoot, 65 ans, a été élu à l’unanimité. Il succède à Jean-Pierre Delchef qui reste actif au sein du conseil d’administration en tant que vice-président. Les autres membres du CA sont Mme Bo Depoorter et MM. Kris Fels, Pascal Henry et Bernard Scherpereel. Stefan Garaleas occupe le poste de Secrétaire général.

Jan Van Lantschoot est licencié en droit (UGent) et est inscrit au barreau de Termonde. Passionné de basket, il possède une vaste expérience grâce à des fonctions diverses, tant au niveau de club qu’à la fédération. «Il a joué un rôle actif dans la rédaction innovante de procédures juridiques internes, la mise en euuvre d’un système de licences dans les compétitions nationales et l’implémentation des principes de bonne gouvernance», souligne la fédération.

«Je donne la priorité au lien entre le sport de masse et le sport de haut niveau, entre le basketball professionnel et amateur, à la fois en Flandre et en Wallonie"a a déclaré l'intéressé. «Les succès actuels des Belgian Lions comme des Cats me motivent à poursuivre sur cette voie avec mes collègues administrateurs et tous nos collaborateurs. Ces succès ne peuvent qu'améliorer l'image du basket. Je veux rendre les joueurs, les fans et les partenaires encore plus enthousiastes. Dans des temps incertains, nous croyons ensemble au futur.