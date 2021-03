Journée internationale des droits des femmes - Les femmes "variables d'ajustement" dans l'équilibre des vies privée et professionnelle

L'incidence globale sur l'emploi des femmes de la crise actuelle est difficile à estimer pour l'instant, reconnaît la BNB. Les femmes sont en effet sur-représentées dans des secteurs (soins de santé, enseignement, commerces, services...) qui ont été diversement touchés par la crise.

Au niveau du chômage temporaire, on constate une part plus importante d'hommes parmi les bénéficiaires alors que la hausse du chômage est également plus marquée pour les hommes (+5%) que pour les femmes (+2%). "Cela étant, comparativement à la crise économique et financière, leur contribution à la hausse du chômage est plus importante dans le cadre de la crise sanitaire. Alors que les femmes ne comptaient que pour 22% de la hausse des demandeurs d'emploi enregistrée en 2009; elles participent à hauteur de 35% à l'augmentation observée depuis le début de la crise sanitaire", relève la BNB dans une analyse publiée à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes.