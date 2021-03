La milliardaire MacKenzie Scott, ex-femme de Jeff Bezos, s'est remariée

"Et maintenant, par un heureux hasard, je suis marié à l'une des personnes les plus généreuses et gentilles que je connaisse, et la rejoins dans son engagement à transmettre une énorme richesse financière pour aider les autres", déclare le nouvel époux de Mme Scott, Dan Jewett, dans cette note datée de samedi.

M. Jewett est un professeur de sciences à l'école privée de Lakeside, à Seattle (nord-ouest des Etats-Unis), rapporte le Wall Street Journal, qui a relevé en premier l'information. Selon le magazine Forbes, l'école, où a notamment étudié Bill Gates, est celle où sont scolarisés les enfants que Jeff Bezos et MacKenzie Scott ont eus ensemble.