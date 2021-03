Ligue des champions: la Juventus sans son défenseur De Ligt contre Porto

Depuis l’entrée en fonction d’Ole-Gunnar Solskjaer à Manchester United, les « Red Devils » sont tels un chat aux multiples vies, capables de rebondir et de reprendre vigueur au moment où on ne l’attend pas… ou plus Les observateurs les sentaient en perte de vitesse pour rester dans le top 4 synonyme de Ligue des champions (7 points sur 15 depuis le 9-0 contre Southampton) ? La réponse est venue avec la première défaite du voisin de City (à l’Etihad Stadium SVP !) en 2021.