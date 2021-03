Paris-Nice: Cees Bol s’adjuge la 2e étape au sprint, Michael Matthews nouveau leader

Deux Belges sortaient du peloton après 17 km de course, Sander Armee (Qhubeka Assos) et le champion national Dries De Bondt (Alpecin-Fenix). Leur avance atteignait 4 minutes avant de baisser progressivement. Leur aventure prenait fin au km 87, après une tentative de bordure dans le peloton des Trek-Segafredo.

A 70 km de l’arrivée, une nouvelle bordure, avec cette fois Deceuninck-Quick Step à la manœuvre, scindait le peloton en trois groupes. Tout rentrait dans l’ordre une quinzaine de kilomètres plus loin. Un peloton groupé aborda les 50 dernières kilomètres, marqués par les chutes de George Bennett (Jumbo-Visma), au km 154, et d’Alexis Vuillermoz à 23 km du but. Touché à la clavicule, le Français de Total Direct Energie ne pouvait reprendre la route. Gregor Mühlberger (Movistar) et Daniel Arroyave (EF Education-Nippo) se retrouvaient au sol à 10 km de l’arrivée. Une nouvelle chute survenait dans le peloton juste avant la flamme rouge.