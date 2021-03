Les trois suspects de l’assassinat présumé homophobe à Beveren sont âgés de 16 et 17 ans

Les trois suspects interpellés à la suite de l’assassinat, samedi, d’un homme de 42 ans dans un parc de Beveren sont tous mineurs. Le plus jeune est âgé de 16 ans et originaire de Kieldrecht (une section de la commune de Beveren), tandis que les deux autres sont âgés de 17 ans et originaires pour l’un d’Anvers et, pour l’autre, de Verrebroek (une autre section de la commune de Beveren), a précisé lundi le parquet de Flandre orientale.

Les trois jeunes se sont eux-mêmes rendus à la police.