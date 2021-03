George Bennett s’est fait une petite frayeur lors de la deuxième étape de Paris-Nice mardi. Le coureur néo-zélandais a été victime d’une chute dans le peloton et peut remercier son casque.

Ce dernier s’est brisé à l’arrière à cause du choc et a donc préservé le coureur d’une grave blessure. Cependant, Bennett s’est relevé difficilement et semblait un peu groggy.