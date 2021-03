L’Amstel Gold Race aura lieu le 18 avril mais sur un circuit fermé et sans public

L’Amstel Gold Race et son équivalent féminin, deux épreuves du WorldTour, auront bien lieu le 18 avril, mais se dérouleront sur un circuit de 17 kilomètres fermé au public, ont annoncé les organisateurs lundi, en raison de la crise sanitaire.

La course se déroulera sur les communes de Valkenburg aan de Geul, Maastricht et Eijsden-Margraten. « Le circuit sera hermétiquement fermé aux touristes d’un jour et aux spectateurs. L’organisation appelle chacun à regarder l’Amstel Gold Race depuis la maison et à ne pas se rendre dans le Limbourg », préviennent les organisateurs, déjà soulagés de pouvoir tout de même organiser cette épreuve du WorldTour qui avait du être annulée en octobre dernier en raison de la pandémie de coronavirus.