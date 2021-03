Résultats 2020 très solides pour D'Ieteren, qui augmente fortement son dividende

D'Ieteren, connu entre autres pour importer en Belgique les véhicules du groupe VW, a clôturé 2020 sur des résultats "très solides" malgré une année "anormale" marquée par la crise, s'est félicité lundi le groupe coté en Bourse. Sa filiale de vitrage automobile Belron a, particulièrement, connu une nouvelle année record. L'entreprise relève dès lors fortement le dividende pour 2020, à 1,35 euros par action, contre 1 euro en 2019.

Les analystes interrogés par Bloomberg avaient prévu en moyenne un dividende de 1,10 euro par action. L'indicateur-clé de performance du groupe, le résultat consolidé ajusté avant impôts, a progressé de 11,2% pour s'établir à 332,7 millions. Cela malgré une baisse de 10,1% du chiffre d'affaires du groupe, à 7,217 milliards d'euros, contre plus de 8 milliards un an plus tôt. La reprise a été forte et profitable au cours du second semestre de l'année, justifie D'Ieteren.

Le flux de trésorerie disponible ajusté s'est, lui, considérablement amélioré, atteignant 391 millions d'euros. Fin 2020, la trésorerie nette au niveau du groupe s'élevait à 1,455 milliard d'euros.

Belron a connu un repli des ventes de 7,5% mais a réussi à améliorer son résultat ajusté avant impôts, part du groupe, de 44,6%. La filiale de vitrage automobile a en effet réalisé une augmentation importante de ses bénéfices et de ses marges, principalement grâce aux initiatives de maîtrise des coûts, à l'amélioration de la productivité et à la contribution croissante du recalibrage et de la pénétration des produits et services à valeur ajoutée.