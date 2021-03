Interview de Harry et Meghan: Boris Johnson exprime sa «plus grande admiration» pour la reine

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a exprimé lundi « sa plus grande admiration » pour la reine Elizabeth II, refusant de commenter davantage les confidences du prince Harry et Meghan à la télévision américaine, très dures pour la monarchie.

« J’ai toujours eu la plus grande admiration pour la reine et le rôle unificateur qu’elle joue dans notre pays et dans tout le Commonwealth », a déclaré M. Johnson lors d’une conférence de presse, ajoutant : « Je ne commente pas les affaires de la famille royale et je n’ai pas l’intention de commencer aujourd’hui ».