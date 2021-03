Un manoir du 19e siècle en vente dans le Brabant wallon (photos)

En quatre points

Par Marie-Eve Rebts

Situation

Ce manoir est implanté à Court-Saint-Etienne et surplombe une avenue passante. Sa situation en hauteur et son terrain arboré de 81 ares lui offrent cependant un environnement vert, calme et presque sans vis-à-vis. Bref, l’habitation est protégée par un véritable écrin ! Elle se trouve néanmoins à proximité immédiate de toutes les facilités, à commencer par celles des centres de Court-Saint-Etienne et Ottignies qui sont joignables en cinq minutes en voiture. L’avenue au bas de la villa accueille par ailleurs des arrêts de bus, et la gare d’Ottignies se trouve à moins de dix minutes. Cinq minutes de voiture suffisent pour rejoindre la nationale 25 qui permet notamment de rallier rapidement l’autoroute E411.

État général

Le bien a été construit à la fin du XIXe siècle et de nombreux éléments d’époque ont été préservés. L’intérieur du manoir est par exemple agrémenté de nombreuses menuiseries, cheminées ou encore de sols remarquables. Quelques modernisations y ont été apportées au cours des années 2000 et 2010, comme l’installation d’une cuisine équipée et de sanitaires contemporains, ainsi que l’aménagement du rez-de-jardin et de l’appartement indépendant. La chaudière au mazout est un peu plus ancienne et la plupart des châssis sont restés en simple vitrage, car il s’agit de modèles d’époque qui contribuent au caractère du manoir. Bref, la demeure est parfaitement habitable mais pourra profiter de rafraîchissements ou aménagements. Il est notamment possible d’y intégrer un espace wellness au rez-de-jardin.

Disposition

L’entrée principale du manoir donne sur un hall précédé par un coin vestiaire/WC. On débouche ensuite sur de vastes réceptions avec salon et salle à manger qui sont prolongés par une bibliothèque. La cuisine est implantée en dessous, à hauteur de la piscine. Cette pièce est prolongée par un espace de vie plus privatif composé d’un salon d’hiver, une salle à manger ou encore un coin bar. On retrouve aussi à ce niveau plusieurs caves, ainsi qu’un possible espace wellness. Les chambres, quant à elles, sont réparties sur trois niveaux supérieurs. Elles sont au nombre de cinq – dont deux avec dressings – et sont complétées par deux salles d’eau. Les pièces du manoir possèdent de belles hauteurs de plafonds, des superficies généreuses et des accès à diverses terrasses, y compris en hauteur. Le garage indépendant est surplombé par un appartement d’une chambre.

Prix

L’ensemble de la propriété est mis en vente pour un million d’euros. Quelques travaux sont à prévoir selon les projets et les goûts, mais le manoir est directement habitable.