De nouvelles révélations sur l’impact des essais nucléaires français en Polynésie

«Disclose», un média à but non lucratif

Par Pauline Hofmann

Disclose se définit comme un média et une ONG de journalisme d’investigation, qui a fondé son modèle sur celui de ProPublica aux Etats-Unis. Sans actionnaire, sans publicité et en accès libre, Disclose est un média à but non lucratif. Fondé il y a un peu plus de deux ans par les journalistes Mathias Destal et Geoffrey Livolsi, il publie sur son site ses rapports d’impact, qui font la transparence sur ses sources de financement et les membres de ses divers comités.

Disclose se finance via des dons individuels, mais aussi grâce aux soutiens de fondations : Un monde par tous, Open Society (la fondation de George Soros), Greenpeace, Amnesty international, ou encore la Reva & David Logan Foundation et l’IJ4EU Publication Support… Disclose assure que ses financiers n’ont aucune influence, ni connaissance en amont, sur les enquêtes menées.

En deux ans d’existence, Disclose a publié des révélations sur les ventes d’armes françaises à l’Arabie saoudite ainsi que leur utilisation au Yémen, sur les violences sexuelles sur mineurs dans le sport, sur l’influence du géant du lait Lactalis ou encore sur les violences policières…

Disclose a travaillé avec divers médias, en France et à l’étranger : Arte, Radio France, Mediapart… Dans ce cadre, Le Soir a eu accès à l’enquête de Disclose en primeur et la publie dans une version synthétisée.