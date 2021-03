Premier League: West Ham bat Leeds et continue son incroyable parcours (vidéo)

Lundi soir encore, les Hammers ont affiché de réelles qualités collectives et individuelles, démontrant que leur statut de trouble-fête dans la course à l’Europe et même, pourquoi pas, à la Ligue des champions, n’a rien d’usurpée.

Certes, ils ont été bousculés en seconde période par un Leeds toujours aussi créatif et volontaire dans ses offensives. Mais ces efforts n’ont pas été récompensés, notamment à cause d’un sauvetage sur la ligne de Craig Dawson à quatre minutes de la fin du temps réglementaire.

La 9e rencontre sans prendre de but pour les Londoniens ne doit cependant rien au hasard et elle a été bonifiée par deux buts en première période. Le premier sur un penalty de Jesse Lingard repoussé dans un premier temps par le gardien français Ilan Meslier, mais repris victorieusement par le milieu offensif prêté par Manchester United cet hiver (1-0, 21e). Sept minutes plus tard, c’est Dawson qui a repris au deuxième poteau de la tête un corner pour doubler la mise (2-0, 28e).