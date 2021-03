La Chine lance un "passeport santé" pour les voyages internationaux

Ce "certificat de santé pour les voyages internationaux" est une application pour smartphone qui affiche et authentifie les données sanitaires des passagers, comme leurs tests Covid (PCR et anticorps) ou leur statut vaccinal.

Pour l'instant, l'application n'est pas obligatoire et est réservée aux Chinois. Elle leur "offrira davantage de commodité" dans leurs voyages "au fur et à mesure que des accords de reconnaissance mutuelle des certificats de santé seront conclus entre la Chine et d'autres pays", selon l'agence de presse Chine nouvelle.