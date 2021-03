L’Atlético répond aux critiques du Real Madrid sur l’arbitrage: «Certains ont l’habitude d’avoir toujours le vent en leur faveur»

Le Real Madrid a arraché le partage 1-1 face à son voisin de l’Atlético dimanche, de quoi rester dans la course au titre. Une victoire dans le derby madrilène qui n’a pas été exempt d’une controverse arbitrale.

À la 40e minute, les hommes de Zinedine Zidane réclamaient un penalty suite à une faute de main de Felipe dans la surface. L’arbitre a consulté le VAR, mais n’a pas accordé de penalty. Une décision qui a évidemment fait énormément parler en Espagne. « Pour nous, il est évident que le ballon touche la main. L’arbitre prend la décision qu’il juge bonne, mais nous n’avons pas eu de chance. Et encore une fois, c’est avec Hernandez Hernandez (l’arbitre, NDLR) », a notamment commenté le porte-parole des Merengues Emilio Butragueno.

De son côté, l’Atlético a décidé de ne pas rester spectateur dans cette « polémique » et a réagi au lendemain de la rencontre. Sur Twitter, le compte officiel du club a écrit : « Ils critiquent même les bonnes décisions… Certains ont l’habitude d’avoir toujours le vent qui souffle en leur faveur ». Une petite pique au voisin et rival, qui reste à cinq points au classement général avec un match de plus.