Le Parlement européen retire l’immunité de Puigdemont, Comin et Ponsati

A bulletins secrets, une majorité de députés européens a voté pour la levée de l’immunité parlementaire de Carles Puigdemont, Toni Comin et Clara Ponsati. Ils gardent toutefois leur mandat d’eurodéputé. Sur 693 votants, 400 ont voté pour, 248 ont dit non et 45 se sont abstenus. Avant le vote – ouvert lundi soir de manière électronique à cause des mesures sanitaires – les trois eurodéputés catalans avaient annoncé qu’ils combattraient la levée de leur immunité devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). De son côté, le gouvernement espagnol s’est félicité du résultat du vote affirmant qu’il montrait que « les problèmes de la Catalogne se résolvaient en Espagne ». « C’est la ligne qu’a adoptée le gouvernement, celle de tendre la main aux forces politiques catalanes pour trouver une solution par le dialogue et la négociation », a déclaré la ministre espagnole des Affaires étrangères Arancha Gonzalez Laya.

Le 23 février dernier, la commission des affaires juridiques de l'assemblée européenne avait approuvé les motions réclamant la levée de leur immunité par 15 voix contre 8 et 2 abstentions. Mais sur les 25 eurodéputés effectifs qui la composent, les Espagnols anti-indépendantistes étaient surreprésentés avec 5 voix.

Exilés en Belgique et Ecosse Exilés depuis fin 2017 en Belgique, l’ancien président indépendantiste catalan et l’ex-ministre régional Toni Comin s’étaient présentés aux élections européennes en mai 2019. Et ils avaient été élus. Mais quand ils se sont présentés au Parlement européen pour se faire accréditer, on leur avait refusé l’accès parce qu’ils n’avaient pas prêté serment sur la Constitution espagnole à Madrid (comme le prévoit la loi espagnole).