La start-up carolo Tafsquare acquiert quatre sites internet concurrents en France

L'entreprise, créée par deux anciens collègues de l'usine Caterpillar de Gosselies et qui emploie désormais 19 personnes, a connu une année 2020 faste, avec 80% de croissance. Elle a déjà plus de 20.000 chantiers à son actif à Bruxelles et en Wallonie, pour un total de 130 millions d'euros.

Issu de l'économie collaborative et circulaire, le projet est de permettre à des milliers de professionnels triés sur le volet de proposer leurs services à des particuliers. "La crise sanitaire et son corolaire de confinement ont poussé le Belge à aménager son lieu de vie en y investissant l'argent qu'il ne pouvait plus dépenser ailleurs", explique Enrico Porrovecchio, co-fondateur et CEO de la start-up.