Travail, écoles…: le Centre de crise explique où sont localisés le plus de nouveaux clusters

Yves Van Laethem a expliqué ce mardi quels sont les clusters où le plus de contaminations ont été récemment enregistrées. « Si on s’intéresse aux foyers, on se rend compte que 36 % (des nouveaux cas ndlr) sont détectés sur le lieu de travail. Suivent les écoles, environ 31 % et les maisons de repos et de soin (12 %). »

« Si on s’intéresse à la totalité des infections, on a 23 % des infections qui sont contractées dans le foyer familial, 8 % au travail, 8 % dans un contexte de visite avec la famille ou des amis, et 5 % dans le cadre d’activités pour les adolescents », a précisé l’expert.