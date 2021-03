Le réseau social belge Hoplr lève 2 millions d'euros et veut diversifier son offre

La plateforme de la start-up belge fondée en 2014 permet à des habitants d'un même quartier d'entrer en contact, d'organiser des activités, d'échanger des objets et des outils, de trouver une baby-sitter ou un plombier à proximité, de signaler des problèmes, etc. Actuellement, plus de 500.000 familles dans 2.000 quartiers utilisent Hoplr, dont 78% plus d'une fois par semaine. Hoplr coopère également avec plus de 100 autorités locales en Belgique et aux Pays-Bas qui utilisent la plate-forme.

Le Covid-19 et la tendance à la numérisation ont accéléré le développement du réseau numérique, qui a été primé à plusieurs reprises en 2020, notamment par la Commission européenne.

L'argent frais provient des fonds d'investissement de Belfius, Matexi et CAREvolution (mutualités Partena). Il permettra de diversifier son offre de services. Dans un avenir proche, Hoplr entend en effet "utiliser la dynamique de quartier comme base pour permettre aux gens de vivre plus longtemps chez eux". Bruxelles sera la première ville dans laquelle Hoplr lancera un nouveau concept innovant de soins de proximité.