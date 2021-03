200 perquisitions simultanées en Belgique: «Un seul et important groupe criminel a été visé», indique le parquet

La police a mené, mardi matin, plus de 200 perquisitions dans le cadre d’une importante enquête sur un groupe criminel notamment actif dans le trafic de drogue, ont précisé le parquet d’Anvers et le parquet fédéral, confirmant une information de la Dernière Heure et de la RTBF. Les opérations ont eu lieu dans tout le pays, y compris en Wallonie, mais se sont principalement concentrées dans la région d’Anvers et dans le Limbourg.

Plus de 1.500 policiers ont mené des perquisitions à plus de 200 adresses, sous la direction d’un juge d’instruction malinois.