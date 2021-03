Galère Chaudfontaine potentiellement à vendre: les syndicats pour un actionnariat local

La CSC et la FGTB plaident en faveur d'un actionnariat le plus local possible au sein de la société Galère à Chaudfontaine (province de Liège), à la suite de l'annonce du géant néerlandais de la construction Royal BAM d'envisager de se défaire de ses activités en Belgique.

Le groupe Royal BAM est actionnaire de quatre entreprises en Belgique, dont trois en Flandre. En Wallonie, il s'agit de la société Galère à Chaudfontaine, active dans le génie civil et la construction, qui compte 530 travailleurs. "A la mi-février, le groupe a fait part de sa nouvelle stratégie pour les années futures et son souhait de se concentrer sur ses activités aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Irlande. Concernant la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne, l'activité serait maintenue mais avec la potentialité que BAM cherche des acquéreurs", a confirmé mardi la porte-parole de la société Galère à Chaudfontaine. "A ce stade, il est beaucoup trop tôt pour en dire davantage mais cela ne modifie en rien nos activités et nous travaillons pour assurer notre carnet de commandes, qui continue de se remplir".

Du côté des organisations syndicales CSC et FGTB représentées au sein de l'entreprise, cette annonce a surpris dans le sens où Galère est qualifiée d'entreprise saine. "Elle dispose d'une main-d'œuvre de qualité et son carnet de commandes est rempli jusqu'à la fin 2021, au moins. Les relations sont constructives entre les représentants des travailleurs et la direction locale. Selon celle-ci, les activités de Galère se poursuivent comme prévu et l'emploi est, à ce stade, entièrement garanti", soulignent Salvador Alonso Merino, secrétaire permanent CSC-BIE et Gando Alleri, secrétaire adjoint FGTB Centrale Générale.

Beaucoup de questions restent, à ce jour, sans réponse selon les syndicats. "Pour l'heure, la tête néerlandaise du groupe se tait dans toutes les langues", regrettent-ils.