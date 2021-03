Coronavirus: les chiffres sont trop élevés pour déconfiner la Région bruxelloise, selon la Cocom

Selon elle, avec le chiffre moyen de 360 pour 100.000 habitants, on «reste sur un plateau assez élevé de cas positifs sur les 14 derniers jours», même si l’augmentation observée se stabilise. Les hospitalisations réaugmentent à un rythme de 15,2 par semaine et par 100.000 habitants. Le nombre de décès reste stable le pourcentage de tests positif est de 7,5%.

La variant britannique est le plus présent. On constate, dans le même temps, que la mobilité reste assez élevée et on enregistre la présence de foyers surtout dans des entreprises et des écoles. Au niveau du testing, on en est à 5.000 tests par jour sur une capacité de 10.000 tests à l’échelle de la Région.