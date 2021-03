Les abonnés français aux plateformes vidéos y consacrent 15 euros par mois

Les abonnés français aux plateformes de streaming vidéo dépensent en moyenne un peu plus de 15 euros par mois, un budget stable face à une multiplication des offres ou une variation des prix pour les amateurs de films et de séries, selon un rapport du CSA et de la Hadopi publié mardi.

Par Belga