Paddock: «Je rêve d’essayer une monoplace», avoue Georges Grün

Dans le passé, Georges Grün a quelques fois coiffé un casque pour disputer les 24 Heures 2CV ou des épreuves de la VW Fun Cup. À 59 ans, le monde des sports mécaniques continue de le fasciner.

D’où vient votre intérêt pour la course automobile ?

Je connais la famille D’Ambrosio depuis des lustres. Fin des années ’90, quand Jérôme a commencé à s’illustrer en karting, son papa, me demandait souvent si je pouvais l’emmener s’entraîner. Moi, j’en avais fini avec ma carrière, j’avais du temps libre. C’est ainsi que le mercredi, on chargeait le kart de Jérôme dans mon Renault Espace et on prenait la route de Mariembourg ou de Genk. Par la suite, j’ai continué à le suivre. Je me souviens notamment être allé l’encourager au Grand Prix de Turquie de Formule 1. C’était sa quatrième course au sein de l’écurie Marussia. Mon épouse et moi avions été particulièrement bien reçus.

Aujourd’hui, vous êtes un téléspectateur attentif des Grands Prix ?

Si j’en ai l’occasion, je regarde. Mais je ne programme pas mon dimanche après-midi en fonction de la Formule 1. Sans Jérôme sur la grille de départ, cela n’a plus le même intérêt pour moi.

Vous vous êtes intéressé à la Formula E, alors ?

Non, pas du tout. Ce n’est pas une discipline qui m’attire. On n’a pas les poils qui se hérissent en regardant une course de monoplaces électriques.

À la fin de votre carrière, on vous a vu aux 24 Heures 2CV et en VW Fun Cup mais vous êtes disparu des radars en sport auto. Pourquoi ?

J’avais fait le tour de la question. Au début de la Fun Cup, c’était vraiment très chouette. Je passais des week-ends formidables, notamment quand on disputait des épreuves en France. L’ambiance était bon enfant, les budgets étaient encore raisonnables. Au fil des saisons, cette discipline est devenue de plus en plus professionnelle et le coût plus important. C’est devenu plus compliqué pour moi ; il fallait y consacrer beaucoup de temps. Surtout que je n’avais pas de plan de carrière. Je lis que Tom Boonen, par exemple, il compte disputer un jour les 24 Heures de Francorchamps. Moi, je ne poursuivais pas ce genre d’objectif. Je roulais juste pour m’amuser avec les copains. Et tant mieux si on parvenait à signer un bon résultat.

Par votre statut, vous avez parfois rencontré des pilotes professionnels ?

En participant au Télévie, j’ai parfois rencontré Jacky Ickx mais aussi Thierry Boutsen. Thierry est de ma génération, je l’ai toujours considéré comme une référence en sports mécaniques. Lui et moi, nous avons réussi à faire de notre sport un métier. Parmi les expériences les plus impressionnantes que j’aie vécues à bord d’une voiture de course, il y a ce co-driving à côté de Freddy Loix sur une petite route fermée à la circulation au Grand Duché de Luxembourg. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, il pilotait une Toyota Corolla d’usine comme celle avec laquelle il participait au championnat du monde des rallyes. Un souvenir incroyable, terrible. Freddy roulait aussi fort que s’il avait été en course. C’était un chemin avec de petits lacets dans la forêt. Je voyais qu’il maîtrisait parfaitement la voiture mais je n’étais pas franchement à l’aise. J’ai toujours été admiratif de ce que réussissent à faire les rallymen mais depuis ce jour, je le suis encore plus. Dans un autre genre, j’ai aussi participé à une épreuve de régularité en Mongolie. J’étais le copilote de Jean-Paul Forthomme, un médecin montois rodé aux rallyes-raids et nous devions respecter une moyenne précise. Une magnifique expérience dans des décors somptueux.

Vous n’avez jamais été tenté de piloter une voiture puissante dans un contexte idéal ?

Si. J’avoue qu’il me plairait beaucoup de piloter une monoplace. Pas une électrique, s’il vous plaît. Mais une machine avec un moteur bien bruyant pour goûter au maximum à toutes les sensations que procure un tel engin.

À votre époque, beaucoup de joueurs se payaient des voitures spectaculaires et très puissantes. Ce fut aussi votre cas ?

Jamais ! Ce n’est pas mon genre. Ma première voiture, c’était une Daihatsu Rocky. Mon premier critère, c’était d’avoir assez de place pour trimbaler mon grand chien. Par la suite, ma voiture la plus spectaculaire, ce fut une Mercedes 300SL cabriolet. Mais pas question de faire l’idiot sur la route. Cela ne sert strictement à rien.

Si je vous propose de choisir entre une Mustang V8 et une Audi e-tron, que choisissez-vous ?

La Mustang, bien sûr.

Et si on vous propose de partager un repas avec un pilote connu ?

Il me plairait beaucoup de rencontrer Thierry Neuville. J’aime bien sa façon d’aborder son sport. Il me donne l’impression d’être intelligent, d’avoir les pieds sur terre, d’être humble. Je suis sûr que je passerais un bon moment avec lui et, je le répète, j’ai un immense respect pour les rallymen. Ce sont des gens très doués au départ mais pour arriver à ce niveau de pilotage, de maîtrise, qu’est-ce qu’ils ont dû bosser ! Je suis certain que Thierry Neuville n’échappe pas à la règle.