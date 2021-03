Elise Mertens qualifiée pour les 8es du tournoi de Dubaï où elle retrouvera Caroline Garcia

Voici pile un an, le tennis mondial s’arrêtait de manière précipitée à Indian Wells où le coronavirus faisait son apparition. Personne n’imaginait, alors, qu’on était parti pour plus de cinq mois sans compétition avec un Wimbledon annulé pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, un Roland-Garros reporté à fin septembre, après un US Open disputé complètement à huis clos. Un an après, le circuit continue de s’accrocher à ce qu’il peut. Certains tournois ont disparu, d’autres font des coupes sombres dans leur prize-money, et l’espoir pour tous, est de rapidement retrouver une situation normale…