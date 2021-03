Un festival de musique au Bois de la Cambre le 1er avril, une blague devenue virale

Un festival de musique a été annoncé sur Facebook et rassemble déjà plus de 8.400 personnes ont déjà répondu qu’elles participeraient à l’événement tandis que plus de 32.000 se disaient intéressées. « », un festival qui se tiendra au Bois de la Cambre le... 1er avril 2021 peut-on lire sur Facebook.

L’événement annonce la présence Calvin Harris, Solomun, Carl Cox, DJ Snake, Steve Aoki, Diplo, Fedde le Grand, Charlotte de Witte, Tiësto, Skrillex, Martin Garrix, Afrojack, Flume, Lost Frequencies, Disclosure et 75 autres Dj’s... Parmi ceux-ci, des DJ’s fictifs aux noms parodiques tels que « DJ Marco Van Rasto ». Reprenant un image qui a énormément circulé sur internet, l’organisateur annonce également la présence de Bernie Sanders sur place.

« Aucune distanciation ou gestes barrières ne sera toléré. Venez nu, embrassez-vous, faites l’amour… », annoncent avec humour les organisateurs de ce poisson d’avril.