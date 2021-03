Doku, Raskin et De Ketelaere parmi les jeunes les plus prometteurs selon une analyse

Les nombreuses minutes de temps de jeu accumulées depuis plus d’un an par Jérémy Doku (18 ans), Nicolas Raskin (19 ans) et Charles De Ketelaere (20 ans) ont permis à ces joueurs de figurer parmi les jeunes joueurs les plus attractifs du monde. En effet, selon une étude de l’Observatoire du football CIES, les trois Belges font partie des « joueurs les plus prometteurs selon l’approche du capital expérience ». Celle-ci se base sur la pondération des minutes disputées en championnat par les footballeurs avec le niveau sportif de leur club à l’échelle globale.

Calculé depuis le 1er janvier 2020, cet indice a permis de mettre en évidence les jeunes joueurs déjà arrivés à un certain niveau de maturité.