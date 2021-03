Telenet opte pour le télétravail permanent et abandonne certains de ses bureaux

La convention collective de travail stipule que les travailleurs doivent toujours passer au moins 40% de leur temps au bureau, calculé sur une base trimestrielle. Le reste du temps, ils sont libres de travailler où ils veulent dans l'Union européenne, à condition de disposer d'un espace de travail adapté. Les travailleurs des centres d'appel peuvent également travailler à domicile.

Comme de plus en plus de personnes télétravaillent, un espace se libère au siège du groupe à Malines. Ainsi, Telenet peut réduire l'espace de bureau utilisé ailleurs dans cette ville. Depuis 2016, plusieurs centaines de collaborateurs, principalement du service clientèle, travaillaient ainsi dans des bureaux loués à Malines-Sud, dont l'entreprise n'a donc désormais plus besoin.