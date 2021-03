Elise Mertens se réjouit «de retrouver Kim Clijsters à Miami»

«Ce fut un bon match. Je suis satisfaite de mon niveau», a-t-elle déclaré à Belga. «J’avais de bien meilleures sensations que la veille. Je n’avais pu reprendre l?entraînement que vendredi après une blessure au muscle pectoral qui m’avait empêchée de participer au Phillip Island Trophy en Australie et je dirais que le temps passé sur le court contre Tomova m?a été bénéfique. J’ai très bien servi (77% des points gagnés derrière sa première balle, ndlr) et bien réussi à faire courir Rogers, ce qui était la clé.»

Elise Mertens s’est aussi exprimée aux Émirats sur le retour imminent de Kim Clijsters, au tournoi WTA 1000 de Miami, le 23 mars. Et la n°1 belge a également touché un mot sur les spéculations qui suggèrent qu’elle pourrait jouer le double aux Jeux Olympiques à Tokyo, cet été, avec son idole et mentor.

«Je n’ai pas vraiment de contacts avec Kim, mais je me réjouis de la retrouver à Miami», a-t-elle raconté. «Avec le Covid, son retour a en somme été reporté d’un an et je suis curieuse de voir comment elle va se profiler. Elle a eu le temps de se préparer et elle devrait être plus forte physiquement. Concernant le double à Tokyo, j’ai entendu certaines choses, oui», sourit-elle.