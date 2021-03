Tirreno-Adriatico : la liste des engagés

Alpecin-Fenix:

21. Mathieu van der Poel (P-B); 22. Tim Merlier; 23. Xandro Meurisse; 24. Jonas Rickaert; 25. Petr Vakoc (Tch); 26. Otto Vergaerde; 27. Gianni Vermeersch

Androni Giocattoli-Sidermec:

31. Mattia Bais (Ita); 32. Alessandro Bisolti (Ita); 33. Matteo Malucelli (Ita); 34. Daniel Munoz Giraldo (Col); 35. Simon Pellaud (Sui); 36. Eduardo Sepulveda (Arg); 37. Natnaël Tesfazion (Ery)

Astana-Premier Tech:

41. Jakob Fuglsang (Dan); 42. Alex Aranburu (Esp); 43. Manuele Boaro (Ita); 44. Fabio Felline (Ita); 45. Hugo Houle (Can); 46. Gorka Izagirre (Esp); 47. Davide Martinelli (Ita)

Bahrain-Victorious:

51. Mikel Landa (Esp); 52. Pello Bilbao (Esp)-; 53. Damiano Caruso (Ita); 54. Eros Capecchi (Ita); 55. Mark Padun (Ukr); 56. Jan Tratnik (Sln); 57. Fred Wright (G-B)

Bora-hansgrohe:

61. Peter Sagan (Svq); 62. Giovanni Aleotti (Ita); 63. Maciej Bodnar (Pol); 64. Marcus Burghardt (All); 65. Matteo Fabbro (Ita); 66. Patrick Konrad (Ita); 67. Daniel Oss (Ita)

Cofidis:

71. Elia Viviani (Ita); 72. Tom Bohli (Sui); 73. Jempy Drucker (Lux-; 74. Nathan Haas (Aus); 75. Fabio Sabatini (Ita); 76. Kenneth Vanbilsen; 77. Attilio Viviani (Ita)

Deceuninck-Quick Step:

81. Julian Alaphilippe (Fra); 82. Joao Almeida (Por); 83. Kasper Asgreen (Dan); 84. Davide Ballerini (Ita); 85. Alvaro Hodeg (Col); 86. Zdenek Stybar (Tch); 87. Bert Van Lerberghe

Ef Education-Nippo:

91. Sergio Higuita (Col); 92. Alberto Bettiol (Ita); 93. Simon Carr (G-B); 94. Lawson Craddock (USA); 95. Alex Howes (USA); 96. Sebastian Langeveld (P-B); 97. Tom Scully (N-Z)

Eolo-Kometa Cycling Team:

101. Manuel Belletti (Ita); 102. Vincenzo Albanese (Ita); 103. John Archibald (G-B); 104. Davide Bais (Ita); 105. Mark Christian (G-B); 106. Samuele Rivi (Ita); 107. Alejandro Ropero Molina (Esp)

Gazprom-Rusvelo:

111. Ilnur Zakarin (Rus); 112. Marco Canola (Ita); 113. Pavel Kochetkov (Rus); 114. Roman Kreuziger (Tch); 115. Denis Nekrasov (Rus); 116. Ivan Rovny (Rus); 117. Simone Velasco (Ita)

Groupama-FDJ:

121. Thibaut Pinot (Fra); 122. Kevin Geniets (Lux); 123. Stefan Küng (Sui); 124. Tobias Ludvigsson (Suè); 125. Valentin Madouas (Fra); 126. Rudy Molard (Fra); 127. Benjamin Thomas (Fra)

Ineos-Grenadiers:

131. Egan Bernal (Col); 132. Jonathan Castroviejo (Esp); 133. Filippo Ganna (Ita); 134. Michal Kwiatkowski (Pol); 135. Salvatore Puccio (Ita); 136. Pavel Sivakov (Rus); 137. Geraint Thomas (G-B)

Intermarché-Wanty Gobert:

141. Jan Bakelants; 142. Aimé De Gendt; 143. Jan Hirt (Tch); 144. Andra Pasqualon (Ita); 145. Lorenzo Rota (Ita); 146. Pieter Vanspeybrouck; 147. Loïc Vliegen

Israël Start-Up Nation:

151. Guillaume Boivin (Can); 152. Guy Niv (Isr); 153. Jenthe Biermans; 154. Davide Cimolai (Ita); 155. Alessandro De marchi (Ita); 156. Hugo Hofstetter (Fra); 157. Mads Würtz Schmidt (Dan)

Jumbo-Visma:

161. Wout van Aert; 162. Edoardo Affini (Ita); 163. Tobias Foss (Nor); 164. Robert Gesink (P-B); 165. Paul Martens (All); 166. Timo Roosen (P-B); 167. Nathan Van Hooydonck

Lotto Soudal:

171. Tim Wellens; 172. Jasper De Buyst, 173. Caleb Ewan; 174. Frederik Frison; 175. Roger Kluge (All); 176. Tosh Van Der Sande; 177. Brent Van Moer

Movistar:

181. Ivan Garcia Cortina (Esp); 182. Dario Cataldo (Ita); 183. Nelson Oliveira (Por); 184. Gonzalo Serrano (Esp); 185. Marc Soler (Esp); 186. Alberto Torres Barcelo (Esp); 187. Davide Villella (Ita)

Team Arkea-Samsic:

191. Nairo Quintana (Col); 192. Thomas Boudat (Fra); 193. Laurent Pichon (Fra); 194. Thibault Guernalec (Fra); 195. Kevin Ledanois (Fra); 196. Lukasz Owsian (Pol); 197. Diego Rosa (Ita)

Team DSM:

201. Romain Bardet (Fra); 202. Nikias Arndt (All); 203. Nico Denz (All); 204. Chris Hamilton (Aus); 205. Max Kanter (All); 206. Joris Nieuwenhuis (P-B); 207. Martijn Tusveld (P-B)

Team Qhubeka-Assos:

211. Domenico Pozzovivo (Ita); 212. Simon Clarke (Aus); 213. Michael Gogl (Aut); 214. Bert-Jan Lindeman (P-B); 215. Dimitri Claeys; 216. Emil Vinjebo (Dan); 217. Lukas Wisniowski (Pol)

Total Direct Energie:

221. Niki Terpstra (P-B); 222. Niccolo Bonifazio (Ita); 222. Victor De La Parte (Esp); 224. Lorrenzo Manzin (Fra); 225. Adrien Petit (Fra); 226. Cristian Martin Rodriguez (Esp), 227. Julien Simon (Fra)

Trek-Segafredo:

231. Vincenzo Nibali (Ita); 232. Giulio Ciccone (Ita); 233. Emils Liepins (Let); 234. Matteo Moschetti (Ita); 235. Ryan Mullen (Irl); 236. Quinn Simmons (USA); 237. Toms Skujins (Let)

UAE Team Emirates:

241. Tadej Pogacar (Sln); 242. Davide Formolo (Ita); 243. Fernando Gaviria (Col); 244. Rafal Majka (Pol); 245. Ivo Oliveira (Por); 246. Jan Polanc (Sln); 247. Maximiliano Richeze (Arg).