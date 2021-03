Ligue des champions: grosse désillusion pour la Juve, sortie par Porto, Dortmund sort Séville (vidéos)

La Juventus se compliquait la tâche en concédant un penalty, transformé par Sergio Oliveira, dès la 19e minute. Federico Chiesa remettait les deux équipes à égalité sur l’ensemble des deux matchs par un doublé (49e et 63e). Entre les deux buts turinois, Mehdi Taremi laissait ses équipiers à dix, après deux cartes jaunes (54e). Le score n’évoluait plus et la rencontre se prolongeait aux prolongations.

En prolongations, Sergio Oliveira signait le 2-2 et plaçait Porto aux commandes sur l’ensemble des deux matchs d’un coup-franc à ras-de-terre (115e). Dans la foulée, Adrien Rabiot relançait le suspense d’une tête rageuse (117e). La Juventus avait besoin d’encore un but pour se qualifier, Porto gardant l’avantage sur les buts à l’extérieur. Il ne viendra pas. Les ’Bianconeri’ échouent pour la deuxième année consécutive en huitième de finale, après avoir été éliminé par Lyon au même stade de l’épreuve la saison passé.

Sacrés sans interruption en Serie A depuis 2012, les Turinois, troisièmes à sept points du leader, l’Inter Milan, risquent de voir leur couronne nationale enfin leur échapper… et doivent à tout prix briller sur la scène européenne. Un objectif que partage Porto, 2e de son championnat et distancé de dix points par le Sporting.

Dortmund-Séville

Vainqueur 2-3 à l’aller à Séville, le Borusia Dortmund s’est qualifié pour les quarts de finale après avoir partagé l’enjeu mardi (2-2). Les Allemands ont mené 2-0 grâce à un doublé d’Erling Haaland et Youssef En-Nesry a arraché le partage pour les Andalous. Titulaire, Thorgan Hazard a été remplacé (67e) et Thomas Meunier est monté au jeu (90e+5). Dans l’autre match, la Juventus a remonté le retard concédé à l’aller (2-1) grâce à un doublé de Federico Chiesa mais les Portugais avaient ouvert la marque et ont arraché les prolongations bien qu’ils se soient retrouvés à dix à partir de la 53e.

Au Signal Iduna Park, Séville a mis énormément d’impact. Profitant d’une mauvaise relance de la défense du Borussia, Lucas Ocampos s’est retrouvé seul à l’entrée de la surface mais sa puissante frappe du droit a été boxée par Marwin Hitz (4e). L’ailier argentin s’est encore remis en évidence en se débarrassant de Morey Bauza et d’Emre Can d’un petit pont avant de servir Suso dont le tir du droit est passé à droite du poteau (19e). Par contre, Dortmund a frappé dès sa première grosse attaque avec Marco Reus, qui a fixé Bono avant de donner en retrait à Halaand (36e, 1-0).

La seconde période a débuté par une histoire rocamboleque: Haaland signe un doublé (48e) mais après avoir accordé le but, l’arbitre Cakir est allé visionner les images pour voir s’il n’y avait pas une faute préalable du Norvégien sur Diego Carlos (49e). Il donnait finalement un penalty à Dortmund pour une faute de Jules Koundé sur Haaland (50e). Haaland ratait son penalty mais l’arbitre le faisait recommencer car le gardien de Séville Bono n’avait pas les pieds sur la ligne au moment de la frappe (53e). Finalement, Haaland a inscrit son 10e but en six rencontres de Ligue des Champions (55e, 2-0).

Séville s’est lancé à fond vers l’avant et En-Nesry a réduit l’écart sur penalty (69e, 2-1). L’attaquant marocain a lui aussi signé un doublé d’une tête puissante sur un centre d’Ivan Rakitic (90e+6, 2-2). Malgré une dernière offensive, Séville n’a pu arracher les prolongations.