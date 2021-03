Ligue des champions: la Juventus en danger face à Porto, Dortmund doit terminer le travail contre Séville (direct)

Battue 2-1 à l’aller chez le FC Porto, la Juventus est en danger, alors que le Borussia Dortmund, vainqueur 3-2 chez le FC Séville, semble favori pour la qualification, lors des deux premiers huitièmes de finale retour de Ligue des champions, programmés ce mardi.

Juventus-Porto

Les joueurs d’Andrea Pirlo pourront s’appuyer sur les statistiques pour se donner un peu d’espoir en vue du match retour contre le FC Porto, après une rencontre aller très décevante, heureusement sauvée par le but tardif de Fernando Chiesa à l’extérieur. Les Turinois se sont en effet imposés lors de chaque réception du club lusitanien en Ligue des champions : 3-1 en 2001 lors de la phase de poules, et 1-0 en 8e de finale retour en 2017, deux résultats qui les qualifieraient mardi. Et en C1, Porto reste sur cinq défaites lors de ses cinq derniers déplacements en Italie. Surtout le club portugais n’a remporté aucun de ses 13 derniers matches à l’extérieur dans la phase à élimination directe de la Ligue des champions (neuf défaites, quatre nuls).