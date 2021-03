Bpost a presté sous les attentes au 4e trimestre (2)

Dans ses prévisions pour l'année complète, bpost évaluait son ebit ajusté entre 265 et 295 millions d'euros. Les analystes tablaient sur 300,8 millions d'euros.

Bpost a réalisé un bénéfice avant intérêts et impôts (ebit) adapté de 60,5 millions d'euros au 4e trimestre, en baisse de 12,6% par rapport à la même période l'an dernier. Les analystes tablaient sur 74,5 millions d'euros.

La crise du coronavirus a accéléré la transformation de l'entreprise dans la livraison de colis. Au 4e trimestre, bpost a traité 67,4% de colis de plus par rapport à la même période l'an dernier. Le volume de lettres en Belgique a baissé de 11,8%.

Sur l'ensemble de l'année 2020, bpost a réalisé un chiffre d'affaires de 4,15 milliards d'euros, soit 8,3% de plus qu'en 2019. Son ebit adapté atteint 280,6 millions d'euros soit 9,7% de moins qu'un an plus tôt.