Ingrédients, verre, bouchons...: plusieurs pénuries mettent la fabrication des vaccins sous tension

Ingrédients, verre pour fabriquer les flacons, plastique, bouchons… des pénuries apparaissent sur la chaîne d’approvisionnement pour la production de vaccins anti-Covid, se sont inquiété mardi les principaux acteurs du secteur, appelant à lever les obstacles à leur commercialisation.

Les partenaires du système Covax (l’OMS, l’Alliance pour les vaccins Gavi et le Cepi, sa branche recherche), la Fédération internationale de l’industrie pharmaceutique (IFPMA) mais aussi des fabricants originaires de pays en développement, des experts et des gouvernements, se sont retrouvés lundi et mardi autour d’une table virtuelle pour discuter des défis causés par la production à très grande échelle des vaccins.