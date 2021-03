48 arrestations et 1,2 million saisi lors de 200 perquisitions: «On peut être fier», estime la ministre Verlinden

Plus de 200 perquisitions mobilisant quelque 1.600 policiers ont été menées mardi matin à Anvers, Bruxelles, Charleroi et Liège dans le cadre d’un dossier visant une organisation criminelle soupçonnée de fournir des téléphones cryptés au milieu criminel, a indiqué mardi en fin de journée le parquet fédéral. Il s’agit de la plus grande opération jamais organisée dans le pays. Au total, 48 personnes ont été privées de liberté pour audition et plus d’1,2 million d’euros ont été saisis. Les policiers ont également confisqué 15 armes prohibées dont 6 armes à feu, 8 véhicules de luxe, 3 machines pour compter l’argent, des uniformes de police et des balises GPS.

Le constat a été posé, sur base du travail policier, que les organisations criminelles utilisaient de plus en plus souvent des « cryptophones ». Avant cette opération, 185 de ces téléphones, équipés du logiciel de cryptage de SKY ECC, une société opérant depuis le Canada et les Etats-Unis, avaient été saisis en Belgique.