Adidas: rebond espéré en 2021 après le plongeon lié à la pandémie

Le bénéfice net part du groupe a reculé de 78% sur un an, à 432 millions d'euros et les ventes de 16%, à 19,8 milliards, a indiqué le groupe d'Herzogenaurach, dans un communiqué. Le rival de Nike, en train de chercher un repreneur pour sa filiale à problèmes Reebok, présente mercredi sa stratégie de croissance pour les cinq prochaines années.

Pour 2021, alors que plus de 95% des magasins sont actuellement ouverts dans le monde, Adidas prévoit de "sortir rapidement des starting-blocs", selon son patron danois Kasper Rorsted, cité dans un communiqué. Par conséquent, le groupe table sur une croissance des ventes totales entre 15 et 20% sur un an, avec des scores plus élevés attendus en Chine, Asie-Pacifique et Amérique Latine.

Adidas table également sur le retour d'une marge brute à "environ 52%" pour l'exercice 2021, après 49,7%.

Le résultat net devrait lui se situer entre 1,25 et 1,45 milliard d'euros en subissant un impact négatif de 200 millions d'euros en raison de charges liées à la vente de Reebok. Aucun nom de repreneur n'a encore été dévoilé.