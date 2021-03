Vers un assouplissement du couvre-feu bruxellois? Rudi Vervoort et les bourgmestres réunis ce mercredi

Ils sont nombreux, jusque dans la majorité à en souhaiter la fin, au moins dans sa configuration actuelle (22h-6h), en dehors du clivage majorité-opposition, mais des échanges, on n’a pas constaté non plus une ligne claire se dégager en faveur d’une mesure alternative.

Dernière réaction politique, le chef de fil du MR bruxellois demandait ce matin sur La Première la raison derrière cette différence d’horaire entre les Régions : « Vous savez, à Bruxelles, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Les chiffres expliquent que les Bruxellois seraient moins bien vaccinés que les Flamands et les Wallons, en plus d’avoir un couvre-feu plus strict. On veut que l’on nous explique pourquoi à Bruxelles c’est différent que dans les autres Régions. Et de la part du ministre-président, nous avons jamais eu d’explication. », déplore David Leisterh.