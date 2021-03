Coupe de l’America: Team New Zealand et Luna Rossa se partagent les deux premières régates

On mettra ça sur le compte de la nervosité. Tout de même inquiétante de prime abord. Car la manière avec laquelle Jimmy Spithill a raté sa manœuvre de départ lors de la toute première régate de la 36e Coupe de l’America, mercredi à Auckland (ciel nuageux et vent faible), prêtait presque à sourire ! Sans doute piqué au vif, le barreur australien a ensuite tenté de rattraper le coup en effectuant une manœuvre très agressive qui aurait pu coûter une pénalité à Luna Rossa. Il ne fallait cependant pas en ajouter à des Italiens d’emblée largués de plusieurs dizaines de mètres, et qui ont franchi la ligne d’arrivée avec… 31 secondes de retard sur le defender, un gouffre ! Bruni : « Nos bateaux sont assez proches » Et un espoir malgré tout. Car une fois le bateau italien stabilisé à la suite des manœuvres intempestives du départ, on a pu constater qu’en vitesse, les deux bateaux se tenaient d’assez près, comme le confirmait Francesco Bruni. « C’est la bonne nouvelle de cette première manche », disait l’autre barreur du team Italien (qui alterne avec Spithill à chaque changement d’amure). « Nos bateaux semblent très proches. Je pense que nous avons la possibilité de prendre de meilleurs départs, et nous allons nous appliquer lors de la prochaine régate. »

Des kiwis « un peu rouillés » Et de fait, Luna Rossa exécuta cette fois celui-ci de manière limpide, en partant simplement devant, et en couvrant ensuite les manœuvres de Team New Zealand qui, d’emblée largué d’une cinquantaine de mètres, ne réussit cependant jamais à recoller ; preuve supplémentaire du niveau de performance très proches des deux bateaux. « Nous avons eu l’air d’être un peu rouillés sur cette deuxième manche. N’oublions pas que nous n’avons plus couru depuis un bon bout de temps (NDLR : 3 mois), et que la moindre erreur se paie cash », se défendait ensuite Peter Burling, le skipper de Team New Zealand, finalement arrivé avec un déficit somme toute plus « normal » de 7 secondes sur Luna Rossa.

Spithill : « Suivre notre plan » « Nous avons suivi notre plan, avons gardé notre sang-froid et le bateau a fait le reste », a ensuite déclaré Jimmy Spithill, le skipper australien de Luna Rossa, avant de s’extasier pour la suite : « C’est formidable de constater que nous sommes compétitifs ».